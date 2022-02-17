Волонтери створили Цифровий архів Майдану 2013–2014 років

Проєкт Цифровий архів Майдану до 8-ї річниці Революції гідності створили волонтери зі Львова. Мета проєкту ‒ створити ґрунтовну електронну базу, у якій будуть зібрані найважливіші джерела та матеріали про події Революції гідності, зберегти пам’ять про Майдан 2013–2014 років.

У розділі «Історія Майдану» опубліковані історії майданівців, біографії Героїв Небесної сотні, спогади учасників подій на Майдані, документальні фільми. Можна ознайомитися з матеріалами про розслідування вбивств на Майдані, побачити список загиблих, також є інформація про поранених.

Опубліковано посекундну відеореконструкцію подій силового розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Після цієї ночі Євромайдан перетворився на Революцію гідності.

Відео і фото синхронізовані та показують точні місця, обставини загибелі Героїв Небесної сотні і поранення учасників протестів, дії силовиків. На сьогодні визначені місце і час смерті 45 з 47 вбитих 20 лютого 2014 року Героїв Небесної сотні.

У Цифровому архіві Майдану опубліковані численні фотографії Революції гідності, які розповідають про події 18 лютого, 20 лютого, протистояння на Грушевського.

Робота над сайтом-архівом продовжується. Тут постійно додаватимуть нові матеріали. Автори проєкту, а це львівські історики-волонтери, просять усіх учасників Майдану поділитися своїми спогадами, надсилати фото і відеоматеріали.