Суд виніс вироки ексберкутівцям у справі розстрілів на Майдані

Святошинський райсуд Києва 18 жовтня оголосив рішення у справі масових розстрілів активістів 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві, передає «Суспільне».

Щодо ексспівробітників нині розформованої роти спецпризначення «Беркут» суд виніс такі вироки:

Олегу Янішевському – довічне ув’язнення; Павлу Аброськіну – 15 років позбавлення волі; Сергію Зінченку – 15 років позбавлення волі. Усі троє були звільненні з-під варти в грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією.

Двоє інших ексберкутівців, які залишились в Україні, а саме Сергій Тамтура й Олександр Марінченко, виправдані судом, передає «Суспільне».

Офіс Генпрокурора у Telegram раніше сьогодні написав, що оскаржуватиме вирок суду, втім згодом це повідомлення зникло.

Судовий розгляд тривав майже сім років: з травня 2015 року до листопада 2022 року. Майже рік суд присяжних перебував у нарадчій кімнаті.

Ексберкутівцям інкримінували застосування проти учасників акцій протесту на Інститутській у 2014 році табельної вогнепальної зброї. Таким чином, за версією сторони обвинувачення, вони вчинили умисні вбивства 48 людей та замахи на умисні вбивства ще 80-ти, а також терористичний акт та інші злочини.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.