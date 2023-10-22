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По Херсонщині сили РФ випустили 12 авіабомб, влучили в транспортне і харчове підприємства – ОВА

Обгоріла частина приміщення відділу охорони Херсонського СІЗО, ілюстративне фото

Від початку доби, 22 жовтня, російські військові випустили по населених пунктах правобережжя Херсонщини 12 керованих авіабомб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району», – каже чиновник.

Також, за словами Прокудіна, під вогнем армії РФ опинився й Херсон – у місті є влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.

Вранці 22 жовтня в Херсоні лунали вибухи, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що близько 10:30 війська РФ випустили 4 керовані авіабомби по населеному пункту Херсонського району, обійшлося без постраждалих.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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