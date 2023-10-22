По Херсонщині сили РФ випустили 12 авіабомб, влучили в транспортне і харчове підприємства – ОВА

Від початку доби, 22 жовтня, російські військові випустили по населених пунктах правобережжя Херсонщини 12 керованих авіабомб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району», – каже чиновник.

Також, за словами Прокудіна, під вогнем армії РФ опинився й Херсон – у місті є влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.

Вранці 22 жовтня в Херсоні лунали вибухи, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що близько 10:30 війська РФ випустили 4 керовані авіабомби по населеному пункту Херсонського району, обійшлося без постраждалих.