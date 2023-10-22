По Херсонщині сили РФ випустили 12 авіабомб, влучили в транспортне і харчове підприємства – ОВА

Від початку доби, 22 жовтня, російські військові випустили по населених пунктах правобережжя Херсонщини 12 керованих авіабомб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району», – каже чиновник.
Також, за словами Прокудіна, під вогнем армії РФ опинився й Херсон – у місті є влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.
Вранці 22 жовтня в Херсоні лунали вибухи, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що близько 10:30 війська РФ випустили 4 керовані авіабомби по населеному пункту Херсонського району, обійшлося без постраждалих.
Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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