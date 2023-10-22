Місцева влада повідомила про вибухи в Херсоні

У Херсоні лунають вибухи, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега! Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких», – написав він у телеграмі.
Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що близько 10:30 війська РФ випустили 4 КАБ по населеному пункту Херсонського району, без постраждалих.
Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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