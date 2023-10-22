Місцева влада повідомила про вибухи в Херсоні

У Херсоні лунають вибухи, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега! Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких», – написав він у телеграмі.

Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що близько 10:30 війська РФ випустили 4 КАБ по населеному пункту Херсонського району, без постраждалих.