Деокупація Криму неможлива без перемоги України у війні – спікерка парламенту Чехії

Деокупація Криму неможлива без перемоги України у війні. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказала спікерка Палати депутатів (нижня палата) парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова.



«Насамперед треба, щоб Україна виграла війну. Я абсолютно впевнена, що це перший крок до цього. Треба виграти у війні, а потім мати можливість деокупувати також Кримський півострів, як і усі українські території», – сказала Пекарова.



Водночас спікерка не уточнила, чи можливе звільнення півострова виключно військовим шляхом, чи є простір і для дипломатії.

Вона також запевнила, що Чехія робитиме все для того, щоб Україна перемогла: «Я як чеський політик і представник цієї держави можу сказати, що Чехія з Україною буде до кінця війни. Тож ми вас підтримуватимемо до кінця війни».

Також Маркета Пекарова Адамова вважає, що реакція Заходу на окупацію Криму Росією у 2014 році була недостатньою, а Москва могла сприйняти це як слабкість, через що наважилась на повномасштабне вторгнення у 2022-му.

У липні президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, «кінцевою метою держави є звільнення Криму».

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Час від часу від різних політиків лунають заяви про необхідність відмови України від Криму, який Росія окупувала у 2024 році.