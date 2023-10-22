«Наша відповідь була недостатньою» – спікерка парламенту Чехії про реакцію Заходу на окупацію Криму

Реакція західних країн на окупацію Криму Росією у 2014 році була недостатньою, а Росія могла сприйняти це як слабкість, через що наважилась на повномасштабне вторгнення у 2022-му. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявила спікерка Палати депутатів (нижньої палати) парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова.



«Зараз я вважаю, що ми однозначно ухвалили неправильне рішення не тиснути на Росію, оскільки наша відповідь була недостатньою. І я майже впевнена, що тепер не лише я, а й інші лідери добре знають, що це була помилка… І для Росії це, звичайно, виглядало як слабкість, і тому вони вирішили зробити те, що вони зробили, те, що вони досі роблять», – сказала вона.

Такої ж думки дотримується прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. У серпні вона заявила, що реакцію Заходу на окупацію Криму була помилковою, і цю помилку слід визнати.

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24 жовтня Прага прийматиме другий парламентський саміт «Кримської платформи», над організацією якого разом працюють український та чеський парламенти.

У лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Згодом президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.