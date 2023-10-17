Участь США в «Кримській платформі» в Празі під питанням – спікерка парламенту Чехії

Участь США в другому парламентському саміті «Кримської платформі» у Празі досі не підтверджена, оскільки в Палаті представників ще тривають вибори спікера. Україна та Чехія разом працюють над тим, щоб США взяли участь у саміті хоча б у відеоформаті, сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода спікерка Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова.

«Ми поки не можемо сказати, чи принаймні буде якесь відеоповідомлення [від США]. Звичайно, ситуація, динамічна ситуація, я б навіть сказала, в Конгресі впливає на можливість представника США приїхати чи бути частиною «Платформи» онлайн», – сказала Пекарова.

24 жовтня Прага прийматиме другий парламентський саміт «Кримської платформи».

Палата представників США 3 жовтня проголосувала за відставку спікера Кевіна Маккарті.

Республіканці в Палаті представників 13 жовтня обрали представника штату Огайо Джима Джордана кандидатом на посаду голови однієї з палат Конгресу Сполучених Штатів. Джордан, якого підтримує експрезидент США Дональд Трамп, програв голосування 11 жовтня Стіву Скалісу.

Проте Скаліс відмовився від боротьби за крісло голови Палати представників через брак підтримки з боку партії, повідомляє Reuters.

Тепер Джордан матиме об’єднати однопартійців під час основного голосування.

Повне інтерв’ю зі спікеркою Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою читайте на сайті Радіо Свобода у вихідні, а також дивіться на Youtube-каналі Радіо Свобода 23 жовтня.