США: республіканці номінують Джордана на голову Палати представників замість Скаліса

Республіканці в Палаті представників 13 вересня обрали представника Огайо Джима Джордана кандидатом на голову нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів.

Джордан, якого підтримує експрезидент США Дональд Трамп, програв голосування 11 вересня Стіву Скалісу.

Проте Скаліс відмовився від боротьби за крісло голови Палати представників через брак підтримки з боку партії, повідомляє Reuters.

Тепер Джордан матиме об’єднати однопартійців під час основного голосування.

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Палата представників США 3 жовтня проголосувала за відставку спікера Кевіна Маккарті у той час, як внутрішня боротьба між його колегами-республіканцями занурила палату в подальший хаос лише через кілька днів після того, як вдалося запобігти шатдауну.

Голосування 216 голосів проти 210 ознаменувало перший випадок в історії США, коли законодавці Палати представників усунули свого лідера.

Палата представників підтримала клопотання республіканця Метта Гетца, який звинуватив лідера партії в недостатніх зусиллях для скорочення федеральних витрат. 41-річний Гетц та інші республіканці з консервативного крила обурені тим, що Маккарті поклався на голоси демократів, щоб вжити заходів щодо тимчасового продовження фінансування роботи уряду.