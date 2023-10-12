Адміністрація США шукає можливості конфіскувати заморожені активи РФ – WP

Адміністрація США активізувала зусилля, спрямовані на використання заморожених на Заході активів Банку Росії для надання допомоги Україні. Про це з посиланням на три анонімні джерела в адміністрації повідомляє газета The Washington Post.

Як зазначає видання, влада США та багатьох країн ЄС, яка підтримує Київ, останнім часом стикається з усе більш серйозними перешкодами на шляху до виділення нових коштів для допомоги Україні, і можлива конфіскація заморожених з лютого 2022 року активів російського Центробанку могла б допомогти розвʼязати проблему. Але співрозмовники WP стверджують, що пошук шляхів використовувати російські кошти для допомоги Києву не повʼязаний із поточними бюджетними складнощами.

За оцінками Кремля, на різних банківських рахунках у західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів після широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Заморожування коштів Центробанку стало одним із заходів, передбачених першими пакетами санкцій. Юристи та інші експерти неодноразово висловлювалися, що просте вилучення цих грошей загрожує не лише юридичними проблемами, а й ризиками для фінансової системи. При цьому в США, за оцінками, на рахунках є лише близько 5 мільярдів доларів, більшість російських резервів заморожені в Європі та інших країнах світу.

Як ідеться у публікації, міністр фінансів США Джанет Єллен нещодавно висловилася за європейську пропозицію обкласти податком доходи від російських активів і перевести податкові надходження Україні. На відміну від конфіскації, такий захід можна реалізувати відносно швидко. У середу уряд Бельгії оголосив про створення фонду для України на суму 1,8 мільярда доларів, що фінансується за рахунок податкових надходжень від прибутку, отриманого від активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Гроші будуть використані для допомоги Україні – як військової, так і гуманітарної.

Російська влада заявляла, що розцінюватиме вилучення російських активів на користь України як «фактично пряму крадіжку».

Американські чиновники, думку яких наводить The Washington Post, вважають, що гіпотетичне використання заморожених активів не замінить прямої підтримки України Вашингтоном, оскільки знадобиться багато місяців, щоб кошти, навіть якщо вони будуть конфісковані, досягли України. При цьому Конгрес США поки що не схвалив виділення асигнувань на допомогу Україні на 2024 рік.