Росія: в селищі Тьоткіно в Курській області зникло світло, влада скаржиться на «обстріли»

У селищі Тьоткіно в Курській області РФ зникло світло. Місцева влада скаржиться , що лінію електропередач було пошкоджено нібито під час обстрілів.

«Сьогодні вдень (22 жовтня – ред.) з боку України обстріляно селище Тьоткіне. Ніхто з жителів не постраждав. Пошкоджено лінію електропередачі, у населеному пункті частково немає світла», – повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За словами губернатора, аварійні бригади вже розпочали відновлення енергопостачання.

«Осколками завдано збитків одному з домоволодінь», – додав він.

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Українське командування не коментувало ці повідомлення.

За півтора року війни з Україною російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів, підрахувало видання РБК. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах. Регіональна влада переважно стверджує, що атаки відбуваються з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.