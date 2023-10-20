Російська влада Севастополя заявила про ракетну атаку, війська РФ застосовують маскувальний дим

У Севастополі чути гучні звуки, схожі на роботу протиповітряної оборони – про це повідомляють російські та місцеві телеграм-канали, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У свою чергу, підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв стверджує, що російська ППО збила ракету над морем в районі Любимівки.

«У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем у районі Любимівки збито ракету. Усі служби продовжують контроль за обстановкою», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Підтвердити цю інформацію за допомогою незалежних джерел наразі неможливо.

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Крім того, він також повідомив, що російські військові застосували маскувальний дим у Севастопольській бухті.

«Якщо побачите дим у районі Севастопольської бухти – це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно», – написав Развожаєв.

Раніше повідомлялося, що в Севастополі 20 жовтня о 17:23 пролунав сигнал повітряної тривоги.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.