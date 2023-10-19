Близько півсотні кримських політв’язнів не отримують належну меддопомогу – правозахисники

Близько п’ятдесяти кримських політв’язнів, більшість із яких мають хронічні захворювання, інвалідність або похилий вік, залишаються без медичної допомоги, якої вони потребують. Щонайменше 21-му в’язню лікування потрібне терміново. Про це в Брюсселі розповіла менеджерка Центру прав людини ZMINA Вікторія Нестеренко, додавши, що бранців, усупереч Женевській конвенції, вивозять із Кримського півострова на територію Росії.

«Це системна політика Росії. Чому цих політв’язнів депортують з Криму до Росії? Їхні родичі, активісти та захисники не мають доступу до них, тому що коли вони залишилися в Криму, можливостей допомогти їм – навіть надіслати якісь таблетки та організувати якусь медичну допомогу – було більше. Але коли Росія відправляє їх в інші колонії РФ, це створює величезний ризик для цих людей – вони можуть померти в ізоляторах», – зазначила правозахисниця, нагадавши, що у місцях несвободи вже померли двоє кримських в’язнів – Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг.

Про ситуацію, що склалася довкола в’язнів, дипломатам та представникам євроінституцій у Представництві Чехії при ЄС розповідали і самі родичі тих, хто нині – за ґратами. Дружина Нарімана Джеляла – першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, засудженого підконтрольним Росії Верховним судом Криму – заявила, що стан здоров’я її чоловіка «погіршується щодня», а у меддопомозі йому відмовляють.

«Внаслідок того, що Наріман проводив стоячи по 16 годин на добу, в нього утворилися набряки та варикозне розширення вен на обох ногах, ускладнилися проблеми зі спиною. В нього й так були проблеми – грижа. Також за ці два роки він переніс важку алергію з набряком лімфи і на постійній основі в нього головний зубний біль. Тому що в нього гіпертонія, а зуби у в’язнів - просто випадають у кожного», – розповіла вона, додавши, що зараз із чоловіком нема зв’язку, оскільки його етапують на територію Росії.

На відсутність належного лікування доньки – кримської активістки і громадянської журналістки Ірини Данилович, яку теж вивезли до Росії – поскаржився її батько. Під час перебування у слідчому ізоляторі Сімферополя вона скаржилася на сильний головний біль, що виник у результаті отиту, однак, за словами батька, «діагноз не був поставлений ні тоді, ні зараз», а з-поміж трьох десятків лікарів, що її обстежили, «не було навіть отоларинголога».

«У неї запущена хвороба, що тягнеться ще від минулого листопада. Ірину треба було лікувати, ще коли тривав судовий процес (…). А те, що роблять, можна назвати імітацією і не більш того. Їй навіть лікар колонії сказала – мовляв, нічого, поболить, нерв атрофується, перестане боліти, оглохнеш і буде все нормально», – заявив Броніслав Данилович.

За словами правозахисників, умисне ненадання медичної допомоги з боку керівництва СІЗО та установ виконання покарань може бути кваліфіковане як катування, а представники окупаційної влади Криму, а також Російської Федерації – притягнуті до відповідальності.

«На жаль, нам вдалося задокументувати, що така практика відмови в медичній допомозі застосовується не лише в Криму, а й на всій території України, окупованій Російською Федерацією. Як в офіційних, так і неофіційних місцях ув’язнення (…). Тож ми також працюємо з нашими партнерами, щоб спробувати вирішити цю ситуацію (…). Ми повинні мати можливість притягнути до відповідальності у майбутньому за злочини, які відбуваються просто зараз», – резюмував глава брюссельського бюро Всесвітньої організації проти катувань Мігель Марті Зумалакаррегуі.

Центр прав людини ZMINA підготував перелік із 22-х представників окупаційної влади Криму, а також Російської Федерації, які, на думку правозахисників, мають бути покарані міжнародними санкціями.

У грудня минулого року у МЗС повідомляли, що понад 140 громадян України на даний час залишалися незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями. Станом на 8 грудня 2022 року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких вже становить понад 1300 років.