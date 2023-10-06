У Криму до 13 років ув’язнення засудили викраденого з Нової Каховки активіста

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму виніс вирок ветерану АТО, керівнику ГО «Каховський плацдарм» Сергію Цигіпі, якого на початку окупації Херсонщини у 2022 році викрали та весь час утримували у полоні.

Як повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дружина активіста Олена, окупаційний прокурор вимагав 19 років увʼязнення, але сьогодні українцю присудили 13 років позбавлення волі. Про вирок активісту також повідомляють проросійські ЗМІ у Криму з посиланням на інформацію суду.

«Справа була держсекретна, під грифом таким. Засідання всі були закриті. Його судили за ст 276 УК РФ – це «шпіонаж». У Росії це найстрашніша стаття, яка може бути. Тому дуже мало якихось деталей і подробиць я можу вам розповісти. Але я знаю, що Сергій не зламався. Він продовжує думками і серцем боротися, мріяти про свободу і перемогу України», – сказала жінка.

За її словами, долучити до розгляду справи у суді незалежного адвоката вдалося лише в серпні цього року. Рідні не змогли відвідати ні одне засідання, каже жінка.

«Сергій зробив заяву про те, що все, що там відбувалося, все ,що він підписав, що все зроблено під катуваннями і тиском. За всі ці уже майже 19 місяців я не мала змоги ні побачити його, ні почути його голос. Я не маю жодного уявлення, що з ним там відбувається, тому що не дають такої нагоди», – сказала дружина активіста.

Олена Цигіпа запевнила, що боротьба не припиняється і адвокат буде подавати апеляцію на вирок. Вона також розповіла про шанси звільнити Сергія шляхом обмінів, які періодично відбуваються між Росією й Україною.

«Українська влада вважає Сергія цивільним полоненим, тому що на момент затримання на ньому не було військової форми, у нього не було зброї. Тому його не вважають комбатантом і не подають в списки на обмін. У списки на обмін подають лише військових. Але Сергія засудили за шпіонаж, то та сторона не вважає його цивільним. Шпіонаж – це означає політичний в’язень», – зауважила вона.

12 березня 2022 року у Новій Каховці на Херсонщині зник активіст і ветеран АТО Сергій Цигіпа. Згодом, у квітні, на одному з проросійських ютуб-каналів з’явився відеозапис, на якому Цигіпа, відомий активною проукраїнською позицією, розповідає про начебто «сумнівну стратегію української армії». В описі до відео його представляють як нібито «старшого офіцера командування Сил спеціальних операцій української армії, який переїхав до Росії».

Нова Каховка досі окупована армією РФ.