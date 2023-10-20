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Гучні звуки у Севастополі окупаційна влада пояснила навчаннями російських військових

Навчання у Севастополі триватимуть упродовж дня, каже Развожаєв (фото ілюстративне)

Призначений Кремлем російський голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що причиною гучних звуків у центрі міста у четвер є навчання російських військових.

«Гучні звуки в центрі міста - це в районі Північного та Південного молів. Чорноморський флот проводить тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення. Також тренування очікуються протягом дня. У місті все спокійно», – написав Развожаєв у Telegram.

Раніше про гучні звуки у центрі Севастополя писали кримські пабліки.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

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