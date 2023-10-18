Окупаційна влада визнала атаку з повітря в Севастополі, у місті чули гучний вибух

Очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив увечері 18 жовтня, що Чорноморський флот РФ «відбивав атаку повітряних цілей» у районі Сухарної балки, після чого повідомив про відбій повітряної тривоги у місті.

Як інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, Развожаєв також підтвердив інформацію про задимлення в районі Сахарної Головки.

«У районі Сахарної Головки – дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Про наслідки повітряної атаки російський чиновник поки не повідомляв. Згідно з інтерактивною мапою військових обʼєктів, створеною журналістами Крим.Реалії, в районі селища Сахарна Головка розташовані щонайменше чотири склади зі зброєю армії РФ. Там зберігається, зокрема, і ракетне озброєння.

18 жовтня о 17:34 кореспондент Крим.Реалії повідомив про гучний вибух у Севастополі, після чого через дві хвилини запрацювали сирени повітряної тривоги. Російські та кримські телеграм-канали повідомили, що вибух стався в районі селища Сахарна Головка.