Захист інфраструктури від атак РФ – українські інженери пройшли навчання у Британії

Інженери британської армії розробили нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати свою критично важливу інфраструктуру від атак РФ.



Як повідомляє пресслужба уряду Британії, українські цивільні інженери пройшли навчання у Великобританії.

Учасників програми навчили, як визначити найбільш вразливі елементи критичної інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також, де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захистити об’єкти інфраструктури від російських атак.

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«Це спеціалізоване навчання допоможе врятувати життя в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим. Двотижнева навчальна програма була розроблена і проведена на прохання України щодо подальшого вдосконалення захисту її енергетичного сектору», – зазначив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Британська сторона повідомляє, що українські учасники були надзвичайно вмотивовані та зможуть застосувати спеціалізовані заходи захисту та методи оцінки інфраструктури, надані на цьому курсі, щоб підтримати свою країну.

Розвідка Британії раніше заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.