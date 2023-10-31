Сили РФ використовують колишніх вʼязнів для «мʼясних штурмів» під Авдіївкою – ISW

Російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх вʼязнів, у виснажливих фронтових атаках піхоти. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун 30 жовтня заявив, що російські війська готуються до проведення «м’ясних штурмів» поблизу Авдіївки та готують штурмові підрозділи «Шторм-Z» до майбутніх штурмів без обладнання. Російський провоєнний блогер, який, за повідомленнями, служить на Авдіївському напрямку, стверджував, що «м’ясні штурми» – це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки, щоб придушити українські вогневі позиції. Цей блогер стверджує, що коли два російські полки пліч-о-пліч ведуть «мʼясний штурм», відстань між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак. Інший російський провоєнний блогер стверджував, що штурмові загони «Шторм-Z» на авдіївському напрямку та на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу», – вказано в повідомленні.

Американські аналітики нагадують, що вже неодноразово повідомляли про неефективність підрозділів «Шторм- Z».

Російські військові перегруповуються під Авдіївкою на Донеччині, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад, і найближчими днями тут очікують нову хвилю штурмів, заявив 30 жовтня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.