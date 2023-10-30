Авдіївка: Росія збирає кулак для нового удару

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті за 29 жовтня звернув увагу на заяву спікера Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександра Штупуна про те, що Росія зосередила 40 тисяч солдатів навколо Авдіївки – і продовжує перекидати туди додаткові сили.

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Також аналітики навели слова одного з російських «воєнкорів», який заявив, що РФ готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод, розташований на північній околиці міста.

Проте, повідомили в Інституті, російські військові підрозділи під Авдіївкою загалом недоукомплектовані – і можуть вважатися батальйонами, полками чи бригадами лише на папері.

Проєкт DeepState станом на вечір 29 жовтня констатував, що росіяни атакують Авдіївку «в лоб» з села Спартак, передмістя окупованого Донецька.

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Росіяни, за даними аналітиків, зосереджують сили для нового удару, обираючи між північним та південним фасом міста. Саме на них армія Росії намагалася наступати з 10 жовтня, намагаючись відрізати угруповання ЗСУ у місті – і частково їй це вдалося.

Російські військові перегруповуються під Авдіївкою на Донеччині, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад, і найближчими днями тут очікують нову хвилю штурмів, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Еспресо 30 жовтня. Втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі, йшлося в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 жовтня. Аналітики звертають увагу на дані української сторони і супутникові знімки, які засвідчують втрати сил РФ у цьому районі. Минулого тижня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив , що з 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання «на більш як батальйон».

Головні питання випуску:

Чи вистачить Росії 40-тисячного війська, щоб захопити Авдіївку?

Як довго може тривати битва за місто – з огляду на бажання Кремля взяти його за всяку ціну?

І чи можливий великий удар в одній точці фронту на захід від Донецька?