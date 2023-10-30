Авдіївка: Росія збирає кулак для нового удару

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті за 29 жовтня звернув увагу на заяву спікера Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександра Штупуна про те, що Росія зосередила 40 тисяч солдатів навколо Авдіївки – і продовжує перекидати туди додаткові сили.
Також аналітики навели слова одного з російських «воєнкорів», який заявив, що РФ готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод, розташований на північній околиці міста.
Проте, повідомили в Інституті, російські військові підрозділи під Авдіївкою загалом недоукомплектовані – і можуть вважатися батальйонами, полками чи бригадами лише на папері.
Проєкт DeepState станом на вечір 29 жовтня констатував, що росіяни атакують Авдіївку «в лоб» з села Спартак, передмістя окупованого Донецька.
Росіяни, за даними аналітиків, зосереджують сили для нового удару, обираючи між північним та південним фасом міста. Саме на них армія Росії намагалася наступати з 10 жовтня, намагаючись відрізати угруповання ЗСУ у місті – і частково їй це вдалося.
Головні питання випуску:
Чи вистачить Росії 40-тисячного війська, щоб захопити Авдіївку?
Як довго може тривати битва за місто – з огляду на бажання Кремля взяти його за всяку ціну?
І чи можливий великий удар в одній точці фронту на захід від Донецька?