Барабаш: під Авдіївкою очікують нової хвилі штурмів

Російські військові перегруповуються під Авдіївкою на Донеччині, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад, і найближчими днями тут очікують нову хвилю штурмів, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Все без змін, ситуація під Авдіївкою – складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції. Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля», – сказав Барабаш в ефірі телеканалу Еспресо.

Водночас в ефірі Радіо Свобода (програми Свобода.Ранок) військовослужбовець ЗСУ з Авдіївського напрямку Сергій Волков прокоментував ситуацію: «Авдіївка по флангах – у напівоточенні. У такому стані вона перебуває з березня-квітня 2022 року. І росіяни потрохи великими втратами позицію за позицією за роки це вигризали. І таким чином вони звужують цей логістичний коридор. Це їхній задум. Тому що вони в лоб скільки не пробували – їм не вдається. Вони і з півночі, і з півдня дуже великі сили втратили. І там не один полк вже розбитий. Тому задум цей спостерігається. Навіть пересічному громадянину не військовому, а тим паче у росіян, які дивляться і ставлять питання: «У чому проблема? Завершуйте задум». Але ми стоїмо міцно і розуміємо ці задуми».

Минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном повідомив про ситуацію на полі бою, зокрема, «повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно чотири тисячі солдатів».

Він також висловив вдячність за «продовження ефективної співпраці» й постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу російських військ на окупованих українських територіях, зазначили в Міноборони України.

28 жовтня британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

За цими даними, впродовж останнього тижня тривали важкі, але безрезультатні бої в районі Авдіївки, де в середині жовтня 2023 року Росія розпочала масштабний наступ.

«Ймовірно, у цьому районі було зосереджено підрозділи до восьми бригад. Ці частини, напевно, зазнали одні з найвищих втрат у 2023 році», – пише міністерство.

Російські «військові блогери», зазначає британська розвідка, різко критикують тактику військових РФ під час наступу. «Характер операції дозволяє припустити, що основне військово-політичне завдання Росії залишається таким, як і впродовж більшої частини війни. Політичні лідери вимагають захоплення нових територій, але військові не можуть організувати ефективні наступальні дії на оперативному рівні», – йдеться в огляді.

Перед цим американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму огляді зазначив, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.