Сили РФ можуть готуватися до нової хвилі атак в Авдіївці – ISW

Російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних на українські позиції в районі Авдіївки, вказують у своєму черговому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російський провоєнний блогер, пов’язаний із Кремлем, стверджував, що російські війська значно сповільнили темп наземних атак на північ і південь від Авдіївки на користь потужного вогню по українських передових позиціях і поблизу тилових районів. Можливо, російські війська ведуть кампанію блокування українських підрозділів у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, швидше за все, є повітряною та артилерійською підготовкою поля бою перед новою хвилею російських нападів. Інші провоєнні блогери також описали поточні російські операції як «підготовчу підтримку», імовірно, для наступних нападів», – ідеться в повідомленні.

Аналітики нагадують, що речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун 30 жовтня також заявляв, що російські війська готуються до нових «м’ясних штурмів» поблизу Авдіївки та тренують штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх засуджених.

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Минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном повідомив про ситуацію на полі бою, зокрема, «повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно чотири тисячі солдатів».

28 жовтня британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції Збройних сил України і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.

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