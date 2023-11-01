«Кожного дня проходить евакуація, обстріли не вщухають» – у поліції розповіли про вивезення цивільних з Авдіївки

З Авдіївки на Донеччині, яку масовано обстрілюють російські війська, щодня вивозять цивільних, повідомив в ефірі Радіо Свобода Павло Дяченко, інспектор відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Донецькій області, учасник евакуаційного загону «Білий янгол».

«Якщо брати конкретно за Авдіївку, то виїжджають люди як із самого міста, так і з населених пунктів, розташованих поруч. Кожного дня проходить евакуація. Обстріли не вщухають, стабільно гатять зі всього що можна: це і реактивні системи залпового вогню, артилерія, міномети, авіація постійно працює. Ви транслюєте кадри – це реальність Авдіївки, яка вона зараз. І хлопці з «Білого Янголу» постійно, кожного дня з міста вивозять цивільних», – сказав Дяченко в ефірі програми Свобода.Live.

За його словами, переважна більшість цивільних, які все ще залишаються в місті, мешкають по підвалах.

«Ті, хто проживають у приватному секторі – у себе в будинках, а також в підвальних приміщеннях. Майже в кожного підвальне приміщення обладнано і з такою кількістю обстрілів, з такими неймовірними масштабами руйнації люди розуміють, що вони можуть бути як ті, хто отримує травми, і на превеликий жаль, гине. Вони можуть бути наступними. І таким чином люди звертаються до евакуаційних загонів, люди виходять на зв’язок і вже висловлюють свої наміри евакуюватися», – додав учасник евакуаційного загону.

Напередодні голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка готується до третьої хвилі штурмів з боку російських військ, місто зазнає 40-50 масованих обстрілів щодня.

Днями Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що РФ намагається підтягувати резерви на Авдіївський напрямок – нині на цьому напрямку є до 40 тисяч російських військових.

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Минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном повідомив про ситуацію на полі бою, зокрема, «повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно чотири тисячі солдатів».

28 жовтня британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції Збройних сил України і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.

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