Наступ на Авдіївку: ЗСУ знайшли спосіб зупинити Росію?

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада Росія влаштувала наймасштабнішу атаку за кількістю обстріляних українських міст з початку року.
За повідомленням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Росія обстріляла 118 населених пунктів у 10 регіонах. Удари припали на Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області.
Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляють, що ракета Х-59 і частина «шахедів» була випущена з Курської області РФ, решта дронів-камікадзе – з Приморсько-Ахтарська.
Напередодні увечері в окупованому Донецьку горів залізничний ешелон із паливом. Місцеві ЗМІ повідомляють про п'ять уражених цистерн.
На думку аналітиків військового порталу Defence Express, залізничні комунікації тимчасово окупованого Донецька є «вхідною горловиною» до залізничного коридора агресора з Донбасу до Криму, по лінії Донецьк-Волноваха – (розгалуження на Маріуполь) – Комиш-Зоря, і далі на Пологи та Мелітополь.
Головні питання випуску:
Чи зможуть удари по логістиці РФ в окупованому Донецьку зупинити наступ на Авдіївку?
Чому Росія замінила крилаті ракети на дрони?
Чи є загроза повторної окупації Куп'янська – адже таку ціль перед своїми військами ставить російське командування?