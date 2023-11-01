Повітряні сили ЗСУ: вночі збито 18 із 20 «шахедів» і ракету Х-59

У ніч на 1 листопада 2023 року російські військові завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59, інформують Повітряні сили ЗСУ.

«Район пуску Х-59 та частини «шахедів» – Курська область РФ, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України. Загалом збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.