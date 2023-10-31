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Через сьогоднішні російські обстріли у Херсоні поранені троє людей – Мрочко

Наслідки російських атак на Херсонщині, ілюстративне фото
Наслідки російських атак на Херсонщині, ілюстративне фото

Через російські обстріли у Херсоні поранені троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Роман Мрочко.

«На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ є троє поранених», – написав він.

За його словами, двоє чоловіків отримали травми через російський удар по Центральному району міста об 11:00.

Мрочко додав, що ще один чоловік сьогодні звернувся за медичною допомогою – поранення він отримав учора під час атаки на маршрутний автобус.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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