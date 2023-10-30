Обстріл Херсона поцілив у маршрутний автобус, семеро людей поранені – ОВА

Російські війська обстріляли Херсон, поціливши у маршрутний автобус, повідомив голова області Олександр Прокудін 30 жовтня.

За його словами, відомо про сімох поранених: двох чоловіків та п’ятьох жінок.

«36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні Прокудіна в телеграмі.

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Він додав, що всі потерпілі отримують допомогу.

Раніше голова Херсонщини заявляв про щонайменше чотирьох постраждалих через обстріл маршрутного автобусу.

Крім того, Прокудін оновив дані щодо знеструмлення в області: електропостачання зникло у Новобериславі, Томариному та Шляховому.

Перед цим він повідомляв, що через обстріл без світла залишився Берислав.