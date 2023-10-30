ОВА: російські війська обстріляли Бериславський район, двоє людей поранені

Російська армія завдала удару по селу в Бериславському районі та самому місту, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 30 жовтня.

Зокрема, в селі удари двох керованих авіабомб пошкодили будинок та зруйнували каплицю.

«Також під вогнем був і Берислав. На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу», – заявляє обласна влада.

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У Херсоні пізно ввечері 30 жовтня внаслідок обстрілу російських військ загинула одна людина, ще троє – були поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.