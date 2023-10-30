Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

ОВА: російські війська обстріляли Бериславський район, двоє людей поранені

Села Бериславського району після російської окупації, червень 2023 року
Села Бериславського району після російської окупації, червень 2023 року

Російська армія завдала удару по селу в Бериславському районі та самому місту, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 30 жовтня.

Зокрема, в селі удари двох керованих авіабомб пошкодили будинок та зруйнували каплицю.

«Також під вогнем був і Берислав. На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу», – заявляє обласна влада.

Читайте також: Міненерго: через обстріли на негоду без світла залишаються споживачі у 9 областях

У Херсоні пізно ввечері 30 жовтня внаслідок обстрілу російських військ загинула одна людина, ще троє – були поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG