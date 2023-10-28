Росія атакує об’єкти «Нафтогазу» майже щотижня – глава правління

Російські атаки на об’єкти української критичної інфраструктури тривають, але Україна готується їх захищати з урахуванням минулорічного досвіду. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Багато об'єктів було пошкоджено і понесли втрати. «Нафтогаз» у цьому плані не є винятком. Майже щотижня на сьогоднішній день ми є ціллю, яку атакує Російська Федерація – ворог. Але ми готуємось», – зазначив Чернишов.

За словами керівника «Нафтогазу», на підготовку пішло майже півроку. Втім, ключовим, каже, лишається зміцнення української системи протиповітряної оборони. На прохання Радіо Свобода оцінити ефективність нинішнього захисту за шкалою від одного до десяти Чернишов зазначив, що наразі це «менше, ніж десять».

«Можемо говорити довго, розповідати про ті речі, які були зроблені з точки зору захисту, але це вже захист від наслідків. Це захист від уламків, від тих речей, які відбуваються після того. Тому, безумовно, я зможу дати оцінку десять, коли ми побудуємо відповідну систему протиповітряної оборони», – зауважив глава правління Нафтогазу.

Висопосадовець запевнив, що в межах можливого підготовка проведена.

«Це і готовність до сценаріїв блекаут, коли немає електроенергії. Наші підприємства мають працювати, продовжувати видобуток газу, також - виробництво тепла, теплової енергії, транспортування газу, переробку. Тому ми готуємося, але маємо бути мобілізованими, тому що очікуємо такі атаки», – резюмував Чернишов.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.