Зеленський: Україна домовляється з партнерами про нові кроки щодо захисту від ударів РФ по енергообʼєктах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється з партнерами про нові кроки в захисті від ударів РФ по енергообʼєктах.



«Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше – по обʼєктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах. Навіть більш ніж реально: ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались», – сказав він у своєму відеозверненні, коментуючи сьогоднішні удари по Херсону.

Але, за його словами, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів звʼязку.



«Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само, як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними», – додав Зеленський.

15 жовтня потягом дня війська РФ атакували Херсон, було влучання в об’єкт критичної інфраструктури – у деяких районах міста зникла електрика.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 15 жовтня заявив, що Україна бере в користування системи протиповітряної оборони у міжнародних партнерів для посилення захисту під час опалювального періоду.

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Під час візиту до Одеси 13 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте анонсував надання Україні додаткових ракет для систем ППО Patriot, а також допомогу в отриманні патрульних катерів, щоб гарантувати безпеку «зернового коридору».