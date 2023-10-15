У Херсоні пролунав потужний вибух, у деяких районах зникло світло – влада

У неділю, 15 жовтня, в Херсоні пролунав потужний вибух, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У Херсоні пролунав потужний вибух. Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою», – написав він, додавши, що інформація уточнюється.

Згодом Мрочко уточнив, що армія РФ завдала авіаудари по критичній інфраструктурі Херсону з винищувача-бомбардувальника Су-34.

«Близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими РФ із СУ-34 було нанесено авіаудар, попередньо 2 КАБ (коригована авіаційна бомба – ред), у районі об’єкту критичної інфраструктури у Херсоні», – зазначив він.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.