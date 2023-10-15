Британська розвідка назвала одну з головних цілей для ударів ЗСУ

Російські військові використовують залізницю в логістиці для переміщення живої сили та зброї, тому вона залишається «однією з головних цілей для ударів України», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

«Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну», – зазначає розвідка.

У розвідці додали, що «у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі».

За даними розвідників, Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в окупованій частині України, зокрема будує нову гілку до Маріуполя – «це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт. Для будівництва РФ використовує цивільних підрядників і техніку».

«Нова залізниця (поблизу Маріуполя – ред.) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності», – наголошує розвідка.

Раніше радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. повідомляв, що російські військові хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою, щоб «вирішити всі питання військової та цивільної логістики».