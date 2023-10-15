Внаслідок удару по селу Дружелюбівка на Харківщині загинуло двоє людей – ОВА

Минулої ночі російські військові завдали удару по селу Дружелюбівка Ізюмського району, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини.

У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, постраждалих не виявлено, зазначив Синєгубов.

«Крім того, під ворожим вогнем були Куп’янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане», – зазначив голова ОВА.

Також в ОВА кажуть, що на Куп’янському напрямку тривають «запеклі бої», – за добу ЗСУ відбили 10 атак армії РФ біля Синьківки та Іванівки.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.