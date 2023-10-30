Міненерго: через обстріли на негоду без світла залишаються споживачі у 9 областях

Станом на 30 жовтня без світла через негоду та обстріли армії РФ залишаються споживачі у дев’яти областях, йдеться в повідомленні Міненерго.

За даними пресслужби відомства, через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 100 населених пунктів у 6 областях – Донецькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській. Більшість із них – на Київщині, де знеструмлено 52 населених пункти.

Водночас, спеціалісти запевнили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів – 29 жовтня застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 892,6 МВт.

У Міненерго кажуть, що через обстріли сил РФ на Донеччині знеструмлювалося 16 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Відомо також, що загалом за добу енергетики заживили майже 34 тисячі споживачів. Більшість із них – у Донецькій області.

«У Херсоні після підтоплення Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли», – зазначили в Міненерго.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. Атаки на українську енергосистему тривали протягом осінньо-зимового сезону 2022-2023 і припинилися навесні.