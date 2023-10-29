КМДА повідомила, скільки дерев у Києві пошкодила негода напередодні

У Києві зафіксували падіння або пошкодження понад тисячі дерев внаслідок буревію у суботу – про це повідомила Київська міська державна адміністрація у неділю.

За словами заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, комунальники ліквідували наслідки пошкодження або падіння 630 дерев.

«Маємо безпрецедентну ситуацію, коли внаслідок сильного вітру за добу у столиці пошкоджено або повалено понад 1 110 дерев. Я вдячний усім комунальникам, які від самого початку буревію активно ліквідовують наслідки негоди. З наступного тижня ми посилимо заходи з озеленення столиці, очікуємо декілька масштабних висадок дерев», – йдеться в його коментарі.

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Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний заявив, що сильний вітер протягом доби в Києві повалив 578 дерев і пошкодив ще 532.

До ліквідації наслідків залучені 150 працівників комунального об’єднання «Київзеленбуд». Також протягом останньої доби жителі столиці понад 130 зверталися до комунального об’єднання.

Внаслідок негоди в Україні 28 жовтня загинуло 3 людини, ще 10 отримали травми.