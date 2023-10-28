Негода в Києві пошкодила найбільший прапор України – КМДА

Через негоду в Києві був пошкоджений найбільший прапор України, його замінять відразу після поліпшення погодних умов, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи», – сказав заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп.

Зазначається, що наразі пошкоджені залишки полотнища з флагштока зняли.

У Києві 28 жовтня вирувала негода. Через наслідки шквального вітру в столиці загинули двоє чоловіків віком 65 і 35 років. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Сім мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці», – додав очільник столиці.

Зафіксоване падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідації наслідків буревію працювало 34 одиниці техніки та 208 працівників аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» та аварійні бригади комунальників у районах міста.

Віталій Кличко закликав киян бути обережними, без нагальної потреби не виходити на вулицю. Негода, за прогнозами синоптиків, вируватиме до кінця доби, додав він.