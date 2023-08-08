У США вирує негода: мільйони людей сидять без світла, загинула дитина

На сході США вирує негода – через сильні буревії загинули щонайменше двоє людей, тисячі авіарейсів у США були скасовані або затримані, а ще понад 1,1 мільйона будинків та підприємств були знеструмлені, повідомляє AP.

Як зазначається, у штаті Південна Кароліна загинув 15-річний хлопчик, який приїхав до бабусі та дідуся під час негоди: на нього впало дерево, коли він виходив з автомобіля. Ще один 28-річний чоловік загинув внаслідок удару блискавки у штаті Алабама.

У десяти штатах від Теннессі до Нью-Йорка владою були видані сповіщення про наближення руйнівних торнадо. Національна метеорологічна служба США заявила, що в зоні можливих стихійних лих перебували 29,5 мільйона людей.

За даними служби відстеження польотів FlightAware, до вечора понеділка, 7 серпня, понад 2600 авіарейсів у США було скасовано та майже 7900 затримано через негоду. Найбільше скасувань відбулося на летовищі Хартсфілд-Джексон, що в Атланті.

Федеральна авіаційна адміністрація повідомила, що перенаправляє літаки, які прямують до східного узбережжя країни, в обхід зон, де вирує негода.

Через негоду Білий дім відтермінував на 90 хвилин від'їзд президента Джо Байдена у чотириденну поїздку до Аризони, Нью-Мексико та Юти. Також Білий дім скасував шкільний захід щодо кібербезпеки, на якому мали бути присутні перша леді Джилл Байден та двоє міністрів.

Понад 1,1 мільйона споживачів були знеструмлені в одинадцяти штатах країни. У кількох штатах шторм повалив дерева та лінії електропередач. У штаті Теннессі комунальники попередили, що, ймовірно, їм знадобляться декілька днів, щоб усунути наявні пошкодження.