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США: через торнадо в штаті Міссісіпі загинули понад 20 людей

Наслідки торнадо в штаті Міссісіпі, США

Щонайменше 23 людини загинули внаслідок торнадо в американському штаті Міссісіпі в ніч на суботу. Кілька людей вважаються зниклими безвісти, десятки зазнали поранень.

Найбільше постраждали невеликі містечка в сільській місцевості. Там з коренем вирвані дерева, десятки тисяч будинків залишилися без світла.

Потужні торнадо спричинили великі руйнування місту Роллінг Форк на заході штату. Його мер заявив: «Нашого міста буквально більше немає». У місті з населенням близько 1700 людей зруйновані десятки будинків.

Невелике місто Сілвер-Сіті, як і Роллінг Форк, повідомило про серйозні руйнування, постраждали також населені пункти Вінона та Аморі.

Як повідомляє «Голос Америки», для надання допомоги постраждалим від торнадо розгорнуті пошуково-рятувальні команди та додаткові екіпажі швидкої допомоги. Почалося збирання коштів для надання допомоги людям, які залишилися без даху над головою.

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