США: точне число жертв руйнівних торнадо наразі неможливо встановити

Щонайменше 94 людини загинули, десятки зникли безвісти, цілі міста були зруйновані після кількох потужних торнадо на Середньому Заході та Півдні США. 12 грудня рятувальники продовжували пошуки живих людей під уламками зруйнованих будівель.

Президент Джо Байден оголосив про стихійне лихо в Кентуккі, найбільш постраждалому з пʼяти штатів, де уночі та вранці 10 грудня сталося близько 30 торнадо. Губернатор Кентуккі Енді Бешар заявив, що підтверджена загибель щонайменше 80 людей у цьому штаті, а після завершення пошуків число жертв перевищить 100.

Стихія знищила більшу частину міста Мейфілд, де жили близько 10 тисяч людей. 40 зі 110 людей, які перебували на фабриці з виробництва свічок, були виведені після торнадо, але понад 60 людей вважаються зниклими безвісти в цьому місці. Губернатор Бешар відзначив, що навіть найміцніші конструкції зі сталі та цегли були деформовані.

«У мене цілі міста, яких більше немає... Рідне місто мого батька – половина його зруйнована», - сказав Бешар про місто Доусон-Спрінґс.

Стихія залишила після себе смугу спустошення довжиною понад 300 кілометрів, що простягається від північно-східного штату Арканзас до штатів Кентуккі та Теннессі на заході ураженої території. Штати Міссурі та Іллінойс також опинилися під ударами торнадо.