Щонайменше 41 людина загинула на північному сході США через шторм «Іда»

Щонайменше 41 людина загинула на північному сході США через повені, викликані штормом «Іда».

Шторм призвів до сильних злив ввечері 1 вересня і вранці 2 вересня – від Мериленду до Нью-Йорку.

Більшість людей загинули внаслідок того, що повінь змила їхні автомобілі, або вони потонули у квартирах, розташованих на цокольних поверхах. Щонайменше 23 людини загинули в Нью-Джерсі, 12 людей – у Нью-Йорку.

Губернатори цих штатів, які оголосили надзвичайний стан, закликали місцевих жителів залишатися вдома в той час, як робота з розчищення доріг і відновлення роботи транспорту триває.

У кількох штатах зареєстрували торнадо, які повалили дерева і завдали шкоди сотням будинків. Майже 170 тисяч споживачів залишилися без електроенергії 2 вересня у чотирьох північно-східних штатах, де вночі випала найбільша кількість дощу дощів.

Національна метеорологічна служба заявила, що на частині північного сходу випало від 15 до 20 сантиметрів дощу протягом 48 годин. У деяких районах протягом однієї години випало 7-13 сантиметрів опадів. У Центральному парку Нью-Йорка за годину випали рекордні 8 сантиметрів опадів.

Руйнування, спричинені штормом, сталися після того, як 29 серпня він вдарив по Луїзіані на узбережжі Мексиканської затоки США як ураган 4-ї категорії, спричинивши масові повені і значні руйнування. Щонайменше 10 людей загинули в Луїзіані, Місісіпі й Алабамі.

Майже мільйон будинків досі залишаються без без світла в Луїзіані, зокрема і Новий Орлеан.