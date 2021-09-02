У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан. Щонайменше 9 людей загинули через негоду

У США губернатор Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан у той час, як рекордні дощі, викликані тропічною бурею «Іда», призвели до повені і небезпечних умов на дорогах. Як повідомляє агентство Reuters, відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих внаслідок негоди.

«Я оголошую надзвичайний стан, щоб допомогти жителям Нью-Йорка, які постраждали від шторму», – заявила губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул у твіттері.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав повінь і погодні умови ввечері у середу «історичною» негодою. Національна метеорологічна служба вперше оголосила надзвичайну ситуацію через повінь у Нью-Йорку.

Йдеться про ослаблий ураган, який раніше завдав масштабних руйнувань південному узбережжю США. Над материком сила вітру ослабла, так що «Іда» більше не вважається ураганом, проте і в статусі тропічної бурі вона принесла на північний схід США сильні вітри і зливи, які, в свою чергу, призвели до повеней.

У ніч на середу в Центральному парку Нью-Йорка випало вісім сантиметрів опадів за годину – це рекорд за весь час спостережень.

У штаті Нью-Джерсі також оголошено режим надзвичайної ситуації.

Вода затопила деякі станції метро в Нью-Йорку. Влада міста запровадила заборону на рух автотранспорту, за винятком автомобілів екстрених служб. Жителям Нью-Йорка рекомендовано не виходити на вулиці.

У соцмережах публікують фото і відео, які документують масштаб стихії.

Раніше тропічна буря, рухаючись на північний схід, викликала торнадо в штатах Пенсільванія, Нью-Джерсі і Делавер. Сотні тисяч людей залишилися без електрики.

У Луїзіані та інших південних штатах, на які ураган обрушився першим, загинули щонайменше 10 людей, постраждала інфраструктура. Сотні тисяч жителів, як і раніше, залишаються без електрики і води.