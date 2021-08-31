США: понад мільйон будинків знеструмлені після урагану «Айда» в Луїзіані

Близько мільйона будинків в штаті Луїзіані, включаючи Новий Орлеан, залишаються без електрики у США в результаті урагану «Айда».

Рятувальні служби вже витягли сотні людей із затоплених паводком місць – понад 670 осіб.

Прогнозується, що ураган надалі викличе проливний дощ і раптові повені. Він до середини тижня має наблизитися до Нью-Йорка.

Збитки настільки значні, що енергетична компанія Entergy попередила, що на ремонт електромережі можуть знадобитися тижні.

Водночас аналітики консалтингової компанії Boenning & Scattergood оцінюють збитки страхової галузі в приблизно 10 мільярдів доларів, що набагато менше, ніж понад 90 мільярдів доларів страхових збитків від урагану «Катріна», що був у цьому регіоні в 2005 році. Тоді прорвало дамби Нового Орлеана, 1800 людей загинули.