США: ураган «Айда» вдарив по Луїзіані, очікують на значну шкоду й руйнування

Ураган «Айда», який нині класифікують четвертою категорією (найвища – п’ята), вдарив по суші у штаті Луїзіана у США. Першою точкою його вступу на сушу став близько полудня за місцевим часом Порт Фуршон на півдні штату – приблизно за 160 кілометрів на південь від Нового Орлеану, найбільшого міста штату, яке було спустошене рівно 16 років тому ураганом «Катріна» – який на той час мав «лише» третю категорію.

Приблизно через годину після входження урагану на сушу рятувальні служби повідомили, що вже десятки тисяч домогосподарств лишилися без електроенергії. Людей попереджають про небезпеку сильних злив, небезпечного шторму на березі океану, катастрофічних вітрів і тривалих вимкнень електроенергії.

Президент США Джо Байден, виступаючи після зустрічі з керівником Федерального агентства реагування на надзвичайні ситуації США в Вашингтоні, попередив: «Це має бути спустошливий ураган, буря, що загрожує життю… Ставтеся до неї серйозно, справді дуже серйозно».

Завдяки попередженням і закликам до евакуації десятки тисяч людей утекли в безпечні місця. У прибережних чи низько розташованих місцевостях була запроваджена обов’язкова евакуація.

Ураган «Айда» протягом попередньої ночі набрав сили над теплими водами Мексиканської затоки, стала швидкість вітрів у ньому зросла до 240 кілометрів за годину, що перевело його в четверту категорію, другу найвищу з загалом п’яти, за шкалою ураганних вітрів Саффіра – Сімпсона.

Як заявив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардз, ураган «Айда» може стати найгіршим для цього штату від 1850-х років. Але, сказав він, штат готовий витримати силу урагану. У штаті оголошений надзвичайний стан.

Наприкінці серпня 2005 року ураган «Катріна» спустошив прибережні місцевості штатів Луїзіана й Міссісіпі, призвівши до загибелі понад 1800 людей. Через той ураган і підняття рівня вод прорвало дамби навколо Нового Орлеану, що затопило значну частину міста.

«Айда» нині стане випробуванням для сотень кілометрів новозбудованих дамб та інших засобів захисту від повеней, збудованих навколо Нового Орлеану, заявив Едвардз.