США: у штаті Луїзіана триває евакуація через наближення урагану «Іда»

Десятки тисяч людей 28 серпня почали виїжджати після того, як чиновники розпорядилися про масштабну евакуацію з низовин та узбережжя у південному штаті Луїзіана.

Ураган «Іда» посилився в Мексиканській затоці, і синоптики Національного центру ураганів (NHC) попереджають, що він може стати «надзвичайно небезпечним» штормом 4 категорії, коли сягне узбережжя Сполучених Штатів. За прогнозом, сильні зливи та високі припливні хвилі можуть затопити більшу частину берегової лінії Луїзіани.

Наразі «Іда» є штормом 1 категорії, його швидкість вітру сягає 140 кілометрів на годину. Очікується, що він дійде до узбережжя наприкінці доби 29 серпня. Синоптики очікують, що він посилиться, коли проходитиме теплими водами Мексиканської затоки.

Якщо прогноз виявиться точним, шторм вдарить по Луїзіані через 16 років після урагану «Катріна», який забрав життя понад 1 800 людей.

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Повінь від штормового удару «Іди» може сягати від 3 до 4,5 метрів навколо гирла річки Міссісіпі, повідомляє NHC. Очікується, що берегові лінії Міссісіпі та Алабами також постраждають від припливу.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс закликав мешканців підготуватися або переїхати до місця, де вони мають намір безпечно перечекати шторм.

Едвардс оголосив надзвичайний стан, а президент США Джо Байден видав попередню федеральну декларацію про надзвичайні ситуації, яка уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки США та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих у штаті.

Очікується, що пізніше 28 серпня Байден відвідає брифінг представників адміністрації, щоб заслухати звіт про підготовку до урагану, повідомив Білий дім.