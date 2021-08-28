У ДСНС попереджають про підйоми рівнів води у річках на заході України

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що 29-30 серпня внаслідок опадів очiкуються пiдйоми рiвнiв води у річках на заході України.

«На лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.), рiчках басейнiв Прута та Сiрету (Івано- Франківська, Чернівецька обл.) на 0,2-1,0 м; на рiчках басейну Днiстра (Львiвської, Iвано-Франкiвської обл.), річках Закарпаття на 0,5- 1,5 м, без негативних наслiдкiв. В мiсцях проходження значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, в гірських районах існує загроза формування невеликих селевих потоків та зсувів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на річці Прип’ять (Волинська обл) можливий вихід води на заплаву і часткове затоплення пасовищ.

За прогнозами синоптиків, у найближчу добу дощову погоду західної частини України визначатиме атмосферний фронт, на решті території пануватиме суха та спекотна погода.

Так, у неділю в західних, Житомирській і Вінницькій областях значні дощі; температура вночі 9-14°, вдень 17-22°. На решті територій без опадів, лише в Київській області вдень подекуди короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 28-33°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

30 серпня в західних, північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі, грози; на решті територій без опадів. Температура в західних областях уночі 9-14°, удень 17-22°; на решті територій уночі 13-18°, на півдні до 23°, вдень 29-34°, у північних областях 23-28°.