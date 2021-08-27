Пакистан: внаслідок пожежі на хімічній фабриці загинули щонайменше 15 людей

15 людей. Фабрика була розташована у житловому районі.

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі. Місцеве телебачення показало кадри, як пожежники борються з вогнем, а машини швидкої допомоги доставляють постраждалих у лікарні.

Прессекретар уряду провінції Муртаза Вахаб заявив, що поліція проведе розслідування за фактом пожежі, а також з’ясує, чи встановив власник заводу обладнання для гасіння пожежі.

Карачі – столиця провінції Сінд. У місті чимало людей відкрили фабрики в житлових районах, при цьому порушивши будівельні норми.