У США знеструмлено пів штату Луїзіана внаслідок урагану «Айда»

У Сполучених Штатах майже половина штату Луїзіана була знеструмлена 30 серпня після того, як ураган «Айда» вдарив по південному штату США, зваливши лінії електропередач, засмітивши дороги і затопивши міста на південь від Нового Орлеана.

Щонайменше одна людина загинула в Луїзіані, і число смертей може зрости, сказав губернатор штату Джон Бел Едвардс.

Президент Джо Байден наказав федеральним органам посилити допомогу потерпілому штату.

Новий удар стихії вразив штат Луїзіана через 16 років після того, як ураган «Катріна», один з найбільш катастрофічних і смертельних у США за всю історію, обрушився на узбережжя Мексиканської затоки.