Кількість жертв торнадо у Чехії зросла до шести

У шпиталі міста Брно від отриманих під час недавнього (24 червня – ред.) торнадо у Чехії травм померла дворічна дитина. Як повідомляють чеські ЗМІ, травми дитини були надто тяжкі, відтак кількість жертв стихії зросла до шести.

За повідомленнями, у районах, якими пронісся торнадо, знищено 1200 будинків, 70 із них – ущент. Найбільше постраждали жителі селищ Моравська Нова Вес, Грушки, Мікулчіце і Лужіце.

Місцева влада припускає, що на відновлення будинків потерпілих громадян може знадобитися близько 50 мільйонів євро. Допомогти постраждалим від торнадо прибули сотні добровольців з усієї Чехії. На рахунок доровільної допомоги тільки протягом перших годин після стихії надійшов понад мільйон євро.

Посольство України в Чехії раніше повідомило, що даних про загиблих чи постраждалих громадян України через стихію немає.