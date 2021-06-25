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Торнадо у Чехії зруйнувало кілька населених пунктів – відео

Торнадо у Чехії зруйнувало кілька населених пунктів – відео
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Торнадо у Чехії зруйнувало кілька населених пунктів – відео

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Щонайменше сім населених пунктів на південному сході Чехії зазнали значної шкоди 24 червня через вкрай рідкісне для цієї країни природне явище – торнадо.

Постраждали принаймні 150 людей. Є загиблі. Вихор, що виник під час грози, зруйнував десятки будівель. За оцінками очевидців, частина села Грушки торнадо «стер з лиця землі» – від будівель залишилися одні стіни. Серйозно постраждали і сусідні населені пункти, збитків завдано відомій пам'ятці – замку Валтіце. Точна кількість поранених і жертв поки не відома – не до всіх постраждалих районів змогли дістатися пожежники і рятувальники, люди можуть залишатися під завалами. У район лиха направлені пожежники, в тому числі із сусідніх Австрії та Словаччини. Не виключено, що до ліквідації наслідків стихії залучать військових. (Відео Reuters)

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