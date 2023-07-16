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США: через раптову повінь на дорозі в Пенсільванії загинули 4 людей, є зниклі безвісти

Автомобілі, частково затоплені внаслідок недавніх злив у Монтпілієрі, штат Вермонт, США, 11 липня 2023 року

У США раптова повінь затопила дорогу на південному сході Пенсільванії, знісши кілька автомобілів і забравши щонайменше чотири життя.

Як повідомляє агенція АР, ще троє людей, у тому числі 9-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка, вважаються зниклими безвісти.

Офіційні особи округу Бакс повідомили, що проливні дощі пройшли близько 17:30. В інших частинах східного узбережжя, зокрема у Вермонті, йшов сильний дощ. Тамтешні органи влади заявили, що зсуви можуть стати проблемою в неділю.оскільки штат стикається з великою кількістю опадів після кількох днів повені.

Вулиці затоплені через недавні зливи в Монтпілієр, штат Вермонт, 11 липня 2023 року
Вулиці затоплені через недавні зливи в Монтпілієр, штат Вермонт, 11 липня 2023 року

«Ми з командою продовжуємо стежити за ситуацією, оскільки у Вермонті тривають опади. Сьогодні по всьому штату оголошено попередження про раптові повені. Залишайтеся пильними та будьте готові», – сказав губернатор Філ Скотт.

За даними служби відстеження FlightAware, сильні шторми в неділю призвели до скасування сотень рейсів в аеропортах в районі Нью-Йорка.

Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про раптові повені та торнадо для деяких районів Коннектикуту, західного Массачусетсу, Вермонта та Нью-Гемпшира. Попередження про торнадо було оголошено на території вздовж кордону штату Массачусетс і Нью-Гемпшир.

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