США: через раптову повінь на дорозі в Пенсільванії загинули 4 людей, є зниклі безвісти

У США раптова повінь затопила дорогу на південному сході Пенсільванії, знісши кілька автомобілів і забравши щонайменше чотири життя.



Як повідомляє агенція АР, ще троє людей, у тому числі 9-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка, вважаються зниклими безвісти.



Офіційні особи округу Бакс повідомили, що проливні дощі пройшли близько 17:30. В інших частинах східного узбережжя, зокрема у Вермонті, йшов сильний дощ. Тамтешні органи влади заявили, що зсуви можуть стати проблемою в неділю.оскільки штат стикається з великою кількістю опадів після кількох днів повені.

«Ми з командою продовжуємо стежити за ситуацією, оскільки у Вермонті тривають опади. Сьогодні по всьому штату оголошено попередження про раптові повені. Залишайтеся пильними та будьте готові», – сказав губернатор Філ Скотт.



За даними служби відстеження FlightAware, сильні шторми в неділю призвели до скасування сотень рейсів в аеропортах в районі Нью-Йорка.

Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про раптові повені та торнадо для деяких районів Коннектикуту, західного Массачусетсу, Вермонта та Нью-Гемпшира. Попередження про торнадо було оголошено на території вздовж кордону штату Массачусетс і Нью-Гемпшир.