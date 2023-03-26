США: Байден оголосив надзвичайний стан у штаті Міссісіпі

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження надзвичайного стану в штаті Міссісіпі після потужного шторму, повідомляє видання Reuters.

Внаслідок негоди за уточненими даними загинули щонайменше 25 людей. Також, одна людина загинула у штаті Алабама.

Байден розпорядився надати допомогу з федерального бюджету для посилення заходів місцевої влади у постраждалих районах, уточнюють ЗМІ.

Фінансування буде доступне постраждалим людям у графствах Керролл, Хамфріс, Монро та Шаркі, повідомили у Білому домі.

Потужне торнадо сталось в американському штаті Міссісіпі в ніч на суботу, 25 березня. Найбільше постраждали невеликі містечка в сільській місцевості. Там з коренем вирвані дерева, десятки тисяч будинків залишилися без світла.

Потужні торнадо спричинили великі руйнування місту Роллінг Форк на заході штату. Його мер заявив: «Нашого міста буквально більше немає». У місті з населенням близько 1700 людей зруйновані десятки будинків.

Невелике місто Сілвер-Сіті, як і Роллінг Форк, повідомило про серйозні руйнування, постраждали також населені пункти Вінона та Аморі.

Як повідомляє «Голос Америки», для надання допомоги постраждалим від торнадо розгорнуті пошуково-рятувальні команди та додаткові екіпажі швидкої допомоги. Почалося збирання коштів для надання допомоги людям, які залишилися без даху над головою.