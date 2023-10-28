Двоє киян загинули через негоду, семеро травмовані – Кличко

Через наслідки негоди зі шквальним вітром у Києві 28 жовтня загинули двоє чоловіків віком 65 і 35 років. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Сім мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці», – додав очільник столиці.

На цю годину зафіксоване падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідації наслідків буревію працює 34 одиниці техніки та 208 працівників аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» та аварійні бригади комунальників у районах міста.

Ліквідація наслідків негоди триває.

Віталій Кличко закликав киян бути обережними, без нагальної потреби не виходити на вулицю. Негода, за прогнозами синоптиків, вируватиме до кінця доби, додав він.